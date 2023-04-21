Про це в етері телемарафону повідомила речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк.

За її словами, у більшості випадків під час обстрілу Херсонщини росіяни використовують повітряний спосіб атак, зокрема керовані авіаційні бомби.

Ними росіяни намагаються поцілити по об’єктах рекреаційної та портової інфраструктури регіону.

“Намагаються всіма силами нищити потужності регіону. Все, що намагаються херсонці відродити після окупації, ворог намагається методично нищити. Це психологічний, економічний і, звісно, вогневий тиск, тому що це дуже потужні руйнування при використанні КАБів 500-го калібру”, – розповіла Гуменюк.

Вона також зауважила, що для обстрілів регіону росіяни також намагаються застосувати артилерію, однак завдяки ефективній контрбатарейній боротьбі Сил оборони, артобстріли окупантам даються нелегко.