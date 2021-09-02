Зниження температурних показників, які призводять до екстремальних погодних умов взимку в деяких частинах Сполучених Штатів, пов'язане із глобальним потеплінням в Арктиці.

Про це свідчать дані дослідження, опублікованого в журналі Science.

Потепління в Арктиці спричинило порушення в круговому характері вітрів (полярний вихор). Через це в деяких американських штатах зими стали значно суворішими. Простежити негативну динаміку потрібно протягом кількох наступних років, а вже потім робити однозначні висновки.

Вчені пояснили, що протягом останніх 40 років супутникові записи зафіксували підвищення глобальної температури в Арктиці. Потепління в цьому регіоні значно легше простежити, ніж в інших частинах світу, адже тут швидко тане морський лід.

Під час дослідження вчені звернули увагу на те, що потепління в Арктиці має значний вплив на зимову погоду як у Північній Америці, так і в Східній Азії. Вони детально описали складний метеорологічний ланцюг, де на температуру повітря впливає зміна напрямку вітру.

Приміром, вчені довели, що танення льоду в Баренцевому та Карському морях призводить до посилення снігопадів над Сибіром та передачі надлишку енергії, що впливає на закручені вітри у стратосфері над Північним полюсом.

Зв’язок між цими процесами вчені вперше помітили у 1979 році. Саме цей процес розтягування призвів до аномального холоду в Техасі в лютому цього року.