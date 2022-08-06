Про це повідомляє американська телерадіокомпанія CNN.
Відомий фізик і директор Комісії з альтернативних джерел енергії та атомної енергії Франції Етьєн Кляйн, минулого тижня опублікував зображенням на своїй сторінці у Twitter та підписав, що на знімку знята зірка Проксима Центавра (Proxima Centauri), а сам кадр було зроблено за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба. Проте згодом виявилося, що на зображенні насправді шматок іспанської ковбаси.
“Зображення Проксими Центавра, найближчої до Сонця зірки, розташованої на відстані 4,2 світлових років від нас. Це було зроблено космічним телескопом Джеймса Вебба. Цей рівень деталізації… Новий світ відкривається щодня”, — підписав публікацію Етьєн Кляйн.
Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 année-lumière de nous.
Elle a été prise par le JWST.
Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour. pic.twitter.com/88UBbHDQ7Z
— Etienne KLEIN (@EtienneKlein) July 31, 2022
Тисячі користувачі вподобали цю публікацію та поширили її.
Проте згодом у своїх наступних публікаціях вчений зізнався, що на фото насправді збільшеним планом зображено шматок іспанської ковбаси “Чорізо” на чорному тлі.
“З огляду на деякі коментарі, я вважаю себе зобов’язаним уточнити, що ця публікація із зображенням нібито Проксими Центавра була жартом. Навчімося обережно ставитися до аргументів з позицій влади так само як і до спонтанного красномовства певних зображень”, – наголосив Етьєн Кляйн.
Також він вибачився за цей жарт і сказав, що мав намір “закликати бути обережними щодо зображень, які, здається, говорять самі за себе”.
Довідка. Космічний телескоп ім. Джеймса Вебба — американський орбітальний інфрачервоний космічний телескоп. Призначений для широкого спектра спостережень в астрономії й космології, зокрема, спостереження найвіддаленіших об’єктів і подій у Всесвіті, як-от утворення перших галактик.
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