Про це сповіщає PetaPixel.
Зображення Ельдагсена входить до складу цілої серії фотографій під назвою “Pseudomnesia: Фальшиві спогади”, метою якої є відтворення фотографічного стилю 1940-х років. Як виявилося, ці світлини є “фальшивими спогадами про неіснуюче минуле”.
У своєму блозі Ельдагсен розповів, що за допомогою досвіду у сфері фотографії він виступив режисером роботи, тоді як штучний інтелект був “співавтором”.
Німецький художник також додав, беручи участь у подібних конкурсах, він мав на меті пришвидшити процес усвідомлення організаторами премії різниці та необхідності створення окремих конкурсів для світлин, створених генераторами ШІ.
Відтак, переможець відмовився від нагороди.
“Я вдячний, що моє зображення отримало головний приз фотоконкурсу. Це дійсно історичний момент, оскільки це перша світлина, створена ШІ, яка перемогла в престижному міжнародному конкурсі. Проте, штучний інтелект – це не фотографія. Тому я не прийму цей приз”, – пояснив він.
Відзначається, що невдовзі після відмови Ельдагсена фотографію видалили із сайту виставки та конкурсу.
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