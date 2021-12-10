Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство CNN.

На медичних зображеннях люди звикли бачити плід в утробі матері одного кольору – світлого. Тоді як переважно плід має червоний колір – при народженні шкіра плоду має темно-рожевий або червоний колір. Лише через деякий час тон шкіри стає таким, який закладено генетично.

Фото: CNN

Ця медична ілюстрація призначена для представлення пацієнтів, які не звикли бачити свої відтінки шкіри на таких зображеннях.

“Головна ідея в тому, щоб продовжувати говорити про те, чим я захоплений – про справедливість в охороні здоров’я, а також показати красу чорношкірих людей”, – розповів Чидібері Ібе. 

Різноманітність медичних ілюстрацій (або їх відсутність) – суттєва складова, оскільки ці зображення можуть мати важливе значення для медичних стажерів, лікарів і пацієнтів.

Нерівність в охороні здоров’я була добре задокументована, і дослідження показали, що темношкірі пацієнти з більшою ймовірністю відчувають упередженість, а при певних станах їм дають нечіткі або неправильні діагнози частіше. 

  • Дослідження також показали, що значна частина білих студентів-медиків та ординаторів дотримується хибних уявлень про біологічні відмінності між чорними та білими людьми. А це може призвести до расової упередженості у тому, як їхній біль сприймається та лікується.