В Інтернеті активно обговорюється зображення плоду з темношкірого плоду в утробі матері, автором якого є нігерійський студент-медик Чидібері Ібе. Більшість людей зазначили, що вони ніколи не бачили темної шкіри на таких зображеннях.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство CNN.

На медичних зображеннях люди звикли бачити плід в утробі матері одного кольору – світлого. Тоді як переважно плід має червоний колір – при народженні шкіра плоду має темно-рожевий або червоний колір. Лише через деякий час тон шкіри стає таким, який закладено генетично.

Ця медична ілюстрація призначена для представлення пацієнтів, які не звикли бачити свої відтінки шкіри на таких зображеннях.

“Головна ідея в тому, щоб продовжувати говорити про те, чим я захоплений – про справедливість в охороні здоров’я, а також показати красу чорношкірих людей”, – розповів Чидібері Ібе.

Різноманітність медичних ілюстрацій (або їх відсутність) – суттєва складова, оскільки ці зображення можуть мати важливе значення для медичних стажерів, лікарів і пацієнтів.

Нерівність в охороні здоров’я була добре задокументована, і дослідження показали, що темношкірі пацієнти з більшою ймовірністю відчувають упередженість, а при певних станах їм дають нечіткі або неправильні діагнози частіше.