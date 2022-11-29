Про це повідомило Sky News.

Британський прем’єр оголосив таке під час банкету лорд-мера Лондона. За його словами, Лондон визнає, що КНР представляє “систематичний виклик нашим цінностям та інтересам, виклик, який стає гострішим у міру того, як країна рухається до ще більшого авторитаризму”.

“Будемо відверті, так звана “золота ера” закінчилася разом із наївною ідеєю про те, що торгівля призведе до соціальних і політичних реформ. Але ми також не повинні спиратися на спрощену риторику часів Холодної війни”, — сказав Сунак.

Ріші Сунак розкритикував порушення Китаєм прав людини. Водночас він наголосив, що Сполучене Королівство не може ігнорувати значення Китаю у світових справах стосовно глобальної економічної стабільності чи проблем. Серед них є питання зміни клімату.

Він додав, що “супротивники та конкуренти Великої Британії планують на довгострокову перспективу”. Він згадав РФ та Китай, додавши, що Лондон “зробить еволюційний стрибок у нашому підході” до країн.

Прем’єр-міністр заявив, що під його керівництвом країна не обере “статус-кво” і протистоятиме міжнародним конкурентам.

За його словами, немає жодних сумнівів у тому, що Велика Британія “буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”.