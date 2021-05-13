Київське "Динамо" у кубковому фіналі перемогло луганську "Зору" з рахунком 1:0. Так команда зробила "золотий дубль" цього сезону - виграла Прем'єр лігу та Кубок України.

Про це повідомляє видання Football24.

Основний час матчу завершився без голів. У першому овертаймі “Динамо” відкрило рахунок після швидкої контратаки. Хавбек “Динамо” Віктор Циганков зробив рахунок 1:0, забивши у ворота “Зорі”.

У підсумку “Динамо” довело фінал до перемоги – 1:0 і завоювало Кубок України. У 23-му турі чемпіонату України “Динамо” перемогло у Києві “Інгулець” та достроково здобуло золоті медалі. Таким чином команда зробила “золотий дубль” цього сезону – виграла Прем’єр лігу та Кубок України.

Для київського клубу це 13-й Кубок України. Команда наздогнала рекордсмена “Шахтар”, у якого також 13 трофеїв.

Два Кубка України є в активі у “Чорноморця”, по одному – у “Таврії” і “Ворскли”.