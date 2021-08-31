«Золото», «срібло» та три «бронзи»: українці здобули ще п’ять медалей Паралімпіади-2020

Про це повідомили у Міністерстві спорту і молоді.
Зокрема, Максим Крипак на дистанції 100 метрів батерфляєм став володарем “золота” та побив світовий паралімпійський рекорд, який належав українцю Денису Доброву (клас S10).
До цього він виборов золоту нагороду на дистанції 100 метрів вільним стилем, “срібло” на дистанції 50 метрів вільним стилем та “бронзу” в естафеті 4х100 вільним стилем.
Також чергові нагороди у плаванні здобули Максим Верекса, Василь Крайник та Єлизавета Мерешко.
Веракса став срібним призером на дистанції 100 метрів вільним стилем (клас S12). У боротьбі за “золото” він відстав лише на 0,18 секунд від азербайджанця Рамана Салея.
Водночас, Крайник зайняв третє місце на дистанції 200 метрів комплексним стилем (клас S14). Перемогу здобув представник Великої Британії – Різ Данн, другим став бразилець Габрієль Бандейра.
Мерешко ж у запливі на 100 метрів вільним стилем виграла бронзову нагороду (клас S7).
- Перший день змагань на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Україна завершила у ТОП-5. Українські параатлети вибороли вісім медалей: одне “золото”, п’ять срібних нагород та дві “бронзи”.
- Другого дня українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула срібну медаль для України.
- 27 серпня, на третій день, Україна завоювала 13 медалей і залишилася у ТОП-10 медального заліку.
- У четвертий день Паралімпійських ігор-2020 Україна завоювала 12 медалей та увійшла до ТОП-5 медального заліку.
- 29 серпня, у п’ятий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті нагороди, п’ять срібних, дві бронзові медалі. Параатлетка встановила рекорд Європи у штовханні ядра.
- 30 серпня, у шостий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті, 5 срібних і 4 бронзових нагороди. Український плавець переміг у змаганнях зі світовим рекордом.