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«Золото», «срібло» та три «бронзи»: українці здобули ще п’ять медалей Паралімпіади-2020

Українські спортсмени завоювали ще п’ять медалей Паралімпійських ігор в Токіо: "золото", "срібло" та три "бронзи".

Вівторок, 31 серпня 2021, 15:22

Про це повідомили у Міністерстві спорту і молоді.

Зокрема, Максим Крипак на дистанції 100 метрів батерфляєм став володарем “золота” та побив світовий паралімпійський рекорд, який належав українцю Денису Доброву (клас S10).

До цього він виборов золоту нагороду на дистанції 100 метрів вільним стилем, “срібло” на дистанції 50 метрів вільним стилем та “бронзу” в естафеті 4х100 вільним стилем.

Також чергові нагороди у плаванні здобули Максим Верекса, Василь Крайник та Єлизавета Мерешко.

Веракса став срібним призером на дистанції 100 метрів вільним стилем (клас S12). У боротьбі за “золото” він відстав лише на 0,18 секунд від азербайджанця Рамана Салея.

Водночас, Крайник зайняв третє місце на дистанції 200 метрів комплексним стилем (клас S14). Перемогу здобув представник Великої Британії – Різ Данн, другим став бразилець Габрієль Бандейра.

Мерешко ж у запливі на 100 метрів вільним стилем виграла бронзову нагороду (клас S7).

Теги: Василь Крайник, Єлизавета Мерешко, Максим Верекса, Максим Крипак, Паралімпіада, срібло, Україна, бронза, золото

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