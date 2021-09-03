Про це повідомили у Національному паралімпійському комітеті.
Українець Сергій Ємельянов виборов золоту медаль в параканое. Він сьогодні переміг представника нейтральних атлетів.
Водночас, його товариш по команді Микола Синюк виборов “срібло”.
Срібну нагороду також отримала Даниліна Людмила у бігові на дистанції 1500м.
Крім того, Єгор Деменьєв, попри падіння на трасі, зміг не тільки повернутись в 10 кілометрову гонку, але й стати другим в шосейній груповій гонці.
Та Жабняк Микола отримав срібну медаль в легкій атлетиці ( метання диску).
Наразі в національної збірної за підсумками ранкових змагань – 89 нагород – 21 золота, 43 срібних та 25 бронзових нагород.
- Перший день змагань на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Україна завершила у п’ятірці найкращих. Українські параатлети вибороли вісім медалей: одне “золото”, п’ять срібних нагород та дві “бронзи”.
- Другого дня українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула срібну медаль для України.
- 27 серпня, на третій день, Україна завоювала 13 медалей і залишилася у першій десятці медального заліку.
- У четвертий день Паралімпійських ігор-2020 Україна завоювала 12 медалей та увійшла до п’ятірки найкращих.
- 29 серпня, у п’ятий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті нагороди, п’ять срібних, дві бронзові медалі. Параатлетка встановила рекорд Європи у штовханні ядра.
- 30 серпня, у шостий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті, 5 срібних і 4 бронзових нагороди. Український плавець переміг у змаганнях зі світовим рекордом.
- У сьомий день Паралімпійських ігор-2020 українська збірна завоювала 13 медалей та закріпилася в першій п’ятірці.
- У восьмий змагальний день українські паралімпійці здобули вісім нагород. Україна посіла 6 місце в загальному рейтингу за кількістю “золота”.
- Дев’ятий змагальний день Паралімпіади-2020 у Токіо закінчився для України дев’ятьма нагородами. Країна знову в п’ятірці найкращих за кількістю “золота”.