У Лос-Анджелесі відбулася 77-а церемонія вручення премії "Золотий глобус". Нагороду за кращу жіночу роль отримала британська зірка Фібі Уоллер-Брідж.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Фібі Уоллер-Брідж удостоїлася нагороди за роль у комедійному серіалі (телесеріал BBC “Дрянь”, сценарій якого також написала Уоллер-Брідж).

Телесеріал “Дрянь” став кращим комедійним серіалом року.

Ще одна британська актриса Олівія Колман, також знімалася в цьому серіалі, отримала премію за іншу роль – королеви в серіалі Netflix “Корона”.

Хоакін Фенікс отримав нагороду в номінації “Кращий актор в драмі” за роль у фільмі “Джокер”.

Рене Зеллвегер отримала “Золотий глобус” як “Краща актриса в драмі” за роль в кінокартині “Джуді”.

Фільм “Одного разу в Голлівуді” Квентіна Тарантіно удостоївся “Золотого глобуса” в категорії “Краща комедія або мюзикл”.

А сам Тарантіно отримав нагороду за кращий сценарій. Зіграв у цьому фільмі Бред Пітт став кращим актором другого плану. Варто відзначити, що це другий “Золотий глобус” Пітта.

Хільдур Гуднадоттір стала першою жінкою, яка отримала “Золотий глобус” за кращий саундтрек. Композицію вона написала до фільму “Джокер”. А ще вона працювала над серіалом “Чорнобиль”.

Австралієць Рассел Кроу отримав премію за кращу чоловічу роль у міні-серіалі “Найгучніший голос”. Варто відзначити, що він сам не був присутній на церемонії і надіслав послання, присвячене руйнівним пожеж в Австралії.

Сер Елтон Джон і поет Берні Топін отримали нагороду за кращу пісню до кінофільму (пісня I’m Gonna Love Me Again до біографічного фільму “Рокетмен”).

Кращим фільмом іноземною мовою став фільм південнокорейського режисера Пон Чжун Хо “Паразити”.

Серед анімаційних фільмів переможцем стало “Втрачена ланка”.