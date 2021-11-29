Сьогодні, 29 листопада, у Парижі (Франція) оголосять переможця нагороди "Золотий м'яч" (Ballon d'Or), який призначений для найкращого футболіста 2021 року.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогоднішня церемонія стане 65-ю і пройде в театрі “Шатле”. Початок – о 21:30 за Києвом.

Цього року вручатимуть чотири нагороди: “Золотий м’яч” (кращий футболіст), “Жіночий Золотий м’яч” (найкраща футболістка), “Яшин Трофі” (найкращий воротар), “Копа Трофі” (найкращий молодий гравець).

Минулого року вперше в історії проведення нагороду не вручали через пандемію коронавірусу, через яку на рік змістили Євро-2020, а національні чемпіонати були призупинені.

До речі, ім’я переможця “Золотого М’яча” 2021 року вже відоме. За словами його головного редактора France Football Паскаля Ферре, вже на початку листопада найкращого футболіста Європи цього року було визначено. І з ним уже зробили “тронне” інтерв’ю. Але про це знають лише три-чотири особи з редакції, і витоку інформації в жодному разі не може бути.

Авторитетне німецьке видання Bild попросило вісьмох володарів “Золотого м’яча” назвати трійку найкращих футболістів. Серед опитаних був Андрій Шевченко, який виграв “Золотий м’яч” у 2004 році.

За версією Шевченка, найкращий футболіст Європи – Ліонель Мессі з французького ПСЖ. На друге місце Шевченко поставив форварда Баварії Роберта Левандовського.

На користь аргентинця говорять одразу кілька аргументів. Він виграв гонку бомбардирів Ла Ліги минулого сезону, здобув Кубок Іспанії. Але головним аргументом на його користь є довгоочікувана перемога на чемпіонаті Південної Америки.

А також гучний перехід – саме у французький клуб (і щобільше – саме в паризький). На користь Левандовського теж багато гідних плюсів. Поляк – єдиний футболіст, який у 2021-му забив понад 50 голів. Він побив рекорд Герда Мюллера – за кількістю забитих м’ячів за сезон у Бундеслізі, став чемпіоном та володарем Суперкубку Німеччини, переможцем клубного чемпіонату світу.

Хто зрештою переможе чи вже переміг – дізнаємося вже сьогодні ввечері.