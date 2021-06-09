Зонд NASA Juno ("Юнона") підлетів до найбільшого супутника Юпітера ближче, ніж будь-який інший космічний апарат за більш ніж два десятиліття, і зробив кілька знімків крижаної поверхні Ганімеда.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Знімки були зроблені тепловізором JunoCam і сенсорної камерою Stellar Reference Unit 7 червня. Фотографії вийшли хорошої якості – видно поверхню Ганімеда з деталями, включаючи кратери, чітко розрізняється темний і яскравий рельєф і довгі структурні особливості, можливо, пов’язані з тектонічними розломами.

Використовуючи зелений фільтр, JunoCam сфотографувала майже всю сторону супутника, покриту льодом. Пізніше, коли з’являться знімки цього ж зображення, зроблені червоним і синім фільтрами камери, фахівці з візуалізації зможуть створити кольорове зображення Ганімеда. Роздільна здатність зображення становить близько 0,6 милі (1 км) на піксель.

Крім того, Stellar Reference Unit “Юнони”, навігаційна камера, яка тримає космічний корабель на курсі, зробила чорно-біле зображення темної сторони Ганімеда (боку, протилежного Сонцю). Роздільна здатність зображення становить від 0,37 до 0,56 милі (від 600 до 900 метрів) на піксель.

“Умови, в яких ми отримали зображення темної сторони Ганімеда, були ідеальними для камери при слабкому освітленні, такий як наша Stellar Reference Unit”, – сказала Хайді Беккер, керівниця відділу радіаційного моніторингу Juno.

У найближчі дні космічний апарат відправить більше зображень свого прольоту над Ганімедом.

Востаннє “Юнона”, наближалась до Ганімеда ще у 2000-му році.