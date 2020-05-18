У Греції відкрилося близько 500 пляжів, з умовою дотримання правил соціального дистанціювання.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Зокрема, влада прийняла рішення, що пляжні парасольки повинні розташовуватися на відстані.

Таким чином, в Греції відкрилися близько 500 пляжів.

Зокрема, влада прийняла рішення, що пляжні парасольки повинні розташовуватися на відстані.

Таким чином, на 1000 квадратних метрів допускається присутність не більше, ніж 40 осіб, а пляжні парасольки повинні розташовуватися на відстані 4 метрів.