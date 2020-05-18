Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Зокрема, влада прийняла рішення, що пляжні парасольки повинні розташовуватися на відстані.
Таким чином, в Греції відкрилися близько 500 пляжів.
Зокрема, влада прийняла рішення, що пляжні парасольки повинні розташовуватися на відстані.
Таким чином, на 1000 квадратних метрів допускається присутність не більше, ніж 40 осіб, а пляжні парасольки повинні розташовуватися на відстані 4 метрів.
- Нагадаємо, що після 22 травня в Києві, як і в інших регіонах країни, почнеться наступний етап послаблення карантину: почнуть працювати промислові ринки.
- За словами мера столиці, великі торгово-розважальні центри потрібно відкривати тоді, коли почне працювати метро.