У компанії Zoom анонсували новий продукт для віддаленої роботи - 27-дюймовий сенсорний монітор для інтерактивних відеоконференцій DTEN ME.

Про це повідомляє The Guardian.

Монітор надійде в продаж у серпні 2020 року за ціною 599 доларів.

У моніторі буде три вбудовані HD-камери, вісім мікрофонів і сенсорний дисплей.

Це буде перший продукт компанії в рамках категорії Zoom for Home. Для того щоб користуватися гаджетом, потрібно мати ліцензію Zoom Meeting.

Виконавчий директор Zoom Ерік Юань заявив, що рішення про створення першого фізичного продукту компанії було прийнято після того, як компанія пережила час віддаленої роботи протягом декількох місяців.

“Було зрозуміло, що нам потрібно ввести нову категорію, присвячену віддаленим працівникам”, – додав він.

Також в компанії розповіли, що гаджет можна використовувати, як другий монітор. Ще його можна використовувати, як інтерактивну дошку з можливістю залишати замітки до документів.