Про це повідомляє CNBC.

Відомо, що нова функція дозволить працівникам офісу мінімізувати контакти з колегами. Реєстрація працівників в адміністраторів приймалень може відбуватися без фізичного контакту. Процес можна налагодити за допомогою Zoom-дзвінків.

Алгоритм нової функції доволі простий: працівник може здійснити відеодзвінок адміністратору через монітор з камерою та динаміком. Адміністратор зможе ідентифікувати працівника та дистанційно дозволити вхід в офіс.

У компанії запевнили, що за допомогою цієї функції адміністратор може контролювати відвідування працівників одразу у декількох будівлях.

Зазначимо, що аналітики прогнозують падіння акцій Zoom після стрімкої популярності у 2020 році. Так, експерти очікують, що за останню чверть фінансового року-2020 рівень доходів Zoom перевищить 331%. Однак у наступній чверті очікують вже 153%, а до кінця наступного фінансового року – всього 38%.

Однак у Zoom заявили, що розуміють ризики та виклики, тому шукають оригінальні рішення для поєднання дистанційної та офісної роботи.