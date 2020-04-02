Zoom заявляє, що підтримує наскрізне шифрування для своїх повідомлень. Але нове дослідження The Intercept показує, що це не зовсім так.

Про це пише видання The Intercept.

Так, у компанії Zoom поцікавилися, чи є відеодзвінки зашифрованими від початку і до кінця, на що представник відповів, що “в даний час неможливо увімкнути шифрування E2E для відеодзвінків Zoom”.

Zoom використовує шифрування TLS, той же стандарт, який використовується веб-браузерами для захисту веб-сайтів HTTPS. На практиці це означає, що дані зашифровані між вами і серверами Zoom, подібно до вмісту Gmail чи Facebook. Але термін наскрізне шифрування зазвичай відноситься до захисту контенту між користувачами без доступу компанії, як в Signal або WhatsApp.

Zoom не пропонує такий рівень шифрування.

Однак Zoom заперечує, що вводить в оману. Компанія повідомила The Intercept: «Коли ми використовуємо фразу “End to End”- це стосується шифрування з’єднання від кінцевої точки Zoom до іншої кінцевій точці Zoom”, і що “Контент не розшифровується, оскільки він проходить через хмару Zoom”.

Мабуть, текстовий чат Zoom підтримує E2E; У Zoom сказали, що у них немає ключів для розшифровки цих повідомлень.

У Zoom також повідомили The Intercept, що вони збирає тільки призначені для користувача дані, необхідні для поліпшення обслуговування, в тому числі IP-адреса, відомості про ОС і пристрої, але не дозволяють співробітникам отримувати доступ до конкретного змісту повідомлень. У компанії також сказали, що не продають призначені для користувача дані будь-якого роду.

Проте, цілком можливо, що компанія буде змушена передати деякі дані для судового розгляду.