Про це повідомляє видання The Verge.
Обмеження знімуть на час новорічних свят. Так, безлімітні групові відеовиклики будуть доступні з 17 по 19 грудня (до кінця Хануки), з 23 по 26 грудня (напередодні та під час Різдва), а також з 30 грудня по 2 січня 2021 року (Новий рік).
У компанії зазначили, що рішення ухвалено з огляду на пандемію коронавірусу. За допомогою сервісу родини можуть безпечно відсвяткувати новорічні свята та не порушувати встановлені карантинні заходи.
Після Нового року безкоштовні конференції в Zoom знову триватимуть 40 хвилин.
- Китайсько-американський мільярдер, генеральний директор і засновник компанії Zoom Video Communications Ерік Юань за 24 години став багатшим на 6,6 мільярда доларів.
- Google заборонив своїм співробітникам на їх гаджетах використовувати популярний додаток для відеоконференцій Zoom.
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