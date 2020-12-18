Про це повідомляє видання The Verge.

Обмеження знімуть на час новорічних свят. Так, безлімітні групові відеовиклики будуть доступні з 17 по 19 грудня (до кінця Хануки), з 23 по 26 грудня (напередодні та під час Різдва), а також з 30 грудня по 2 січня 2021 року (Новий рік).

У компанії зазначили, що рішення ухвалено з огляду на пандемію коронавірусу. За допомогою сервісу родини можуть безпечно відсвяткувати новорічні свята та не порушувати встановлені карантинні заходи.

Після Нового року безкоштовні конференції в Zoom знову триватимуть 40 хвилин.