Програма для організації відеоконференцій Zoom має намір надати безоплатний доступ до своїх сервісів українським університетам та закладам професійно-технічної освіти.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Така підтримка для України є особливо важливою під час повномасштабного вторгнення Росії проти України. Адже українські діти зараз навчаються віддалено, в режимі онлайн.

Для такої форми навчання потрібно створювати відеоконференції, тому вільний доступ до програми ZOOM є необхідним для українських студентів та школярів.

До того ж, деякі студенти зараз захищають дипломні роботи в окопах, а викладачі проводять уроки для школярів із бомбосховищ.

“Технологічні гіганти продовжують підтримувати Україну, тому що за нами майбутнє”, – зазначив Михайло Федоров.

Нагадаємо, що ще під час карантинних обмежень, які спричинила пандемія COVID-19, стався найбільший спалах популярності Zoom для віддаленої роботи, дистанційного навчання і соціального спілкування.

Довідка. Zoom – це програма для організації відеоконференцій, розроблена компанією Zoom Video Communications. Вона надає сервіс відеотелефонії, який дозволяє підключати одночасно до 100 пристроїв безоплатно, проте з 40-хвилинним обмеженням для безкоштовних облікових записів. Користувачі мають змогу підвищити рівень обслуговування, якщо будуть використовувати один з тарифних планів, з максимальною кількістю підключень до 500 осіб одночасно, без часових обмежень.