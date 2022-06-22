Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Така підтримка для України є особливо важливою під час повномасштабного вторгнення Росії проти України. Адже українські діти зараз навчаються віддалено, в режимі онлайн.
Для такої форми навчання потрібно створювати відеоконференції, тому вільний доступ до програми ZOOM є необхідним для українських студентів та школярів.
До того ж, деякі студенти зараз захищають дипломні роботи в окопах, а викладачі проводять уроки для школярів із бомбосховищ.
“Технологічні гіганти продовжують підтримувати Україну, тому що за нами майбутнє”, – зазначив Михайло Федоров.
Нагадаємо, що ще під час карантинних обмежень, які спричинила пандемія COVID-19, стався найбільший спалах популярності Zoom для віддаленої роботи, дистанційного навчання і соціального спілкування.
Довідка. Zoom – це програма для організації відеоконференцій, розроблена компанією Zoom Video Communications. Вона надає сервіс відеотелефонії, який дозволяє підключати одночасно до 100 пристроїв безоплатно, проте з 40-хвилинним обмеженням для безкоштовних облікових записів. Користувачі мають змогу підвищити рівень обслуговування, якщо будуть використовувати один з тарифних планів, з максимальною кількістю підключень до 500 осіб одночасно, без часових обмежень.
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