Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на рішення суду Сан-Хосе, штат Каліфорнія.
Користувачі звернулися в суд Сан-Хосе (штат Каліфорнія), звинувачуючи компанію в тому, що вона не забезпечила достатнього рівня конфіденційності даних. Зокрема, позивачі визнали порушенням угоди передачу даних з Facebook, притому що за умовами угоди компанія не мала права передавати їх третім особам.
Крім того, позивачі стверджували, що компанія не в змозі забезпечити надійний захист їх даних від хакерських атак.
Суд задовольнив позовну заяву і виніс постанову, відповідно до якої Zoom доведеться виплатити користувачам грошову компенсацію.
Zoom погодилася виплатити власникам платних акаунтів по $25, а безкоштовних – по $15. В цілому для врегулювання інциденту компанія витратить близько $85 млн.
Також суд зобов’язав Zoom переглянути діючі правила конфіденційності, щоб підвищити рівень захисту даних користувачів платформи.
- Раніше повідомлялося, що корпорація Microsoft вирішила остаточно спонукати шанувальників Zoom перейти на користування сервісом Microsoft Teams. За допомогою цього сервісу користувачі можуть організовувати цілодобові відеоконференції. Цією опцією можна скористатися цілком безплатно.