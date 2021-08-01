Компанія Zoom Video Communications Inc. погодилася виплатити близько 85 мільйонів доларів США для врегулювання претензій у рамках коллективного позову користувачів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на рішення суду Сан-Хосе, штат Каліфорнія.

Користувачі звернулися в суд Сан-Хосе (штат Каліфорнія), звинувачуючи компанію в тому, що вона не забезпечила достатнього рівня конфіденційності даних. Зокрема, позивачі визнали порушенням угоди передачу даних з Facebook, притому що за умовами угоди компанія не мала права передавати їх третім особам.

Крім того, позивачі стверджували, що компанія не в змозі забезпечити надійний захист їх даних від хакерських атак.

Суд задовольнив позовну заяву і виніс постанову, відповідно до якої Zoom доведеться виплатити користувачам грошову компенсацію.

Zoom погодилася виплатити власникам платних акаунтів по $25, а безкоштовних – по $15. В цілому для врегулювання інциденту компанія витратить близько $85 млн.

Також суд зобов’язав Zoom переглянути діючі правила конфіденційності, щоб підвищити рівень захисту даних користувачів платформи.