Про це повідомляє видання TechCrunch.
Фінансову підтримку від Zoom отримали понад 10 проєктів. Росс Мейфілд, керівник відділу продуктів Zoom Apps і інтеграції, розповів, що точні суми інвестицій не розголошуватимуть, але суми в чеках — від 250 тисяч до 2,5 млн доларів.
Серед конкретних категорій, які отримують фінансування, — продуктивність, благодійність, ігри та розваги, а також управління персоналом та підвищення інклюзивності.
Серед вже профінансованих проєктів:
- інструмент продажів Warmly, який заздалегідь надає інформацію про кожну людину, що бере участь в бесіді, дозволяючи організатору зборів створювати індивідуальні фони Zoom для кожної події;
- сервіс Fathom, який надає змогу за необхідності робити нотатки під час зустрічі в Zoom;
- інструмент Pledge, що надає змогу окремим особам або організаціям миттєво збирати пожертви в рамках зустрічей в Zoom;
- Canvas — інструмент для найму і проведення співбесід.
На переконання Мейфілда, кожна компанія починається як функція, потім стає продуктом, а потім прагне стати лінійкою продуктів. Тож мета інвестиційної програми Zoom Apps — допомогти цим компаніям зробити перший крок.
- На початку березня засновник компанії Zoom Ерік Юань переказав невідомим одержувачам майже 18 млн акцій компанії.