Компанія Zoom торік оголосила про створення фонду в розмірі 100 млн доларів, який буде спрямований на інвестиції у найперспективніші стартапи, що працюватимуть з платформою. І ось відбувся перший раунд інвестицій.

Про це повідомляє видання TechCrunch.

Фінансову підтримку від Zoom отримали понад 10 проєктів. Росс Мейфілд, керівник відділу продуктів Zoom Apps і інтеграції, розповів, що точні суми інвестицій не розголошуватимуть, але суми в чеках — від 250 тисяч до 2,5 млн доларів.

Серед конкретних категорій, які отримують фінансування, — продуктивність, благодійність, ігри та розваги, а також управління персоналом та підвищення інклюзивності.

Серед вже профінансованих проєктів:

інструмент продажів Warmly , який заздалегідь надає інформацію про кожну людину, що бере участь в бесіді, дозволяючи організатору зборів створювати індивідуальні фони Zoom для кожної події;

, який заздалегідь надає інформацію про кожну людину, що бере участь в бесіді, дозволяючи організатору зборів створювати індивідуальні фони Zoom для кожної події; сервіс Fathom , який надає змогу за необхідності робити нотатки під час зустрічі в Zoom;

, який надає змогу за необхідності робити нотатки під час зустрічі в Zoom; інструмент Pledge , що надає змогу окремим особам або організаціям миттєво збирати пожертви в рамках зустрічей в Zoom;

, що надає змогу окремим особам або організаціям миттєво збирати пожертви в рамках зустрічей в Zoom; Canvas — інструмент для найму і проведення співбесід.

На переконання Мейфілда, кожна компанія починається як функція, потім стає продуктом, а потім прагне стати лінійкою продуктів. Тож мета інвестиційної програми Zoom Apps — допомогти цим компаніям зробити перший крок.