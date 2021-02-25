Covid-19 Україна

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Zoom запускає функцію автоматичних субтитрів для всіх користувачів

Сервіс масових відеоконференцій Zoom запускає функцію автоматичних субтитрів. Вона стане доступною восени цього року для всіх користувачів.

Четвер, 25 лютого 2021, 19:36

Про це повідомляє видання Engadget.

Розробники сервісу планують забезпечити доступ всіх користувачів до нової функції восени цього року. Користувачі можуть отримати доступ до цієї функції швидше, оформивши заявку.

Зараз автоматичні субтитри на основі штучного інтелекту доступні для користувачів преміальної версії сервісу. Таку передплату  можна придбати щонайменше за 150 доларів на рік.

Водночас Zoom, який став популярним під час пандемії, вирішив не втрачати позицій та вдосконалити функції для користувачів безплатної версії. Найбільше ця функція потрібна для користувачів, у яких є проблеми зі слухом.

Функція автоматичних субтитрів поки підтримує лише  англійську мову. Її може активувати організатор конференції в меню налаштувань. При цьому користувачі повинні чітко вимовляти слова, щоб штучний інтелект не робив помилок.

  • Раніше повідомлялося, що сервіс для масових відеоконференцій Zoom знайшов спосіб втримати популярність після завершення дистанційного режиму роботи. Зокрема, розробники впроваджують функцію віртуальної приймальні
Теги: Zoom, автоматичні субтитри, субтитри

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