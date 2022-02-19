Зоопарк в англійському графстві Девон розпочав кріогенне заморожування генетичних зразків деяких з тварин, які знаходяться на межі вимирання, аби зберегти їх вид.

Про це інформує британське видання Sky News.

У цій ініціативі зоопарк об’єднався з науковою благодійною організацією Nature’s Safe, яка наразі заморозила зразки 82 видів у своїх лабораторіях у Шропширі. Працівники зоопарку надають лабораторіям зразки тварин, які померли або були кастровані.

У лабораторії, в яку відправляють зразки тканин, вони заморожуються при -196 градусах за Цельсієм.

«Ми можемо повернути ці зразки до життя через 10, 20, 30, 1000 років і, сподіваємося, зупинити процес вимирання та сповільнити втрату різноманітності на планеті, коли ці види, можливо, перебувають на межі зникнення», – сказав співзасновник Nature’s Safe Талліс Метсон.

Оскільки близько 40 000 видам загрожує зникнення, представники благодійної організації кажуть, що це гонка з часом, щоб зберегти генетичні дані: “Ми знаходимося на краю обриву втрати такої кількості видів щодня, нам більше нікуди йти, тому ми повинні робити це тут і зараз. Незалежно від чого, ми повинні використовувати ці інструменти, щоб зупинити їх зникнення”.

Після того, як тканини розморожуються, живі клітини можна використовувати в культурі клітин або в допоміжних репродуктивних технологіях для зачаття та вагітності.

Nature’s Safe є одним із перших у Європі живих біобанків, присвячених збереженню видів, що знаходяться під загрозою зникнення.

Технологія кріо-заморожування тканин тварин використовується вже кілька років у зоопарку Сан-Дієго, який стверджує, що має найбільшу колекцію зразків у світі.