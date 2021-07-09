Зоопарки Окленда і Денвера одними з перших почнуть вакцинацію проти COVID-19 тигрів, ведмедів та інших ссавців, вразливих до коронавірусних інфекцій.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Вакцина, розроблена ветеринарною компанією Zoetis, потребує двох доз і вперше була введена горилам в сафарі-парку зоопарку Сан-Дієго в березні після підтвердження випадків захворювання в групі великих приматів.

В рамках експериментальної кампанії, санкціонованої Міністерством сільського господарства США, Zoetis пожертвувала понад 11 000 доз майже 70 зоопарків і заповідникам по всій країні.

У зоопарку Окленда вакцинація тварин почалася 30 червня, і, за словами прессекретаря зоопарку Еріна Харрісона, тварини відмінно себе почувають після щеплення.

Головний ветеринар Денвера зоопарку Скотт Ларсен зазначив, що хоча дослідження впливу COVID-19 на тварин обмежені, випадки захворювання і загибель в популяціях тварин, що знаходяться під загрозою зникнення – наприклад, спалах в індійському тигровому заповіднику, в результаті якого загинуло кілька великих кішок – піддають їх до вищого ризику.

За його словами, вакцина також допоможе захистити більш рідкісні види ссавців.