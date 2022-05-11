Про це йдеться у дописах “ЗооПатруля” та господарки Анастасії Лунєвої у Facebook.
Близько тижня тому до волонтерів публічно звернулася господиня кішки — Анастасія Лунєва. Вона подякувала волонтерам за порятунок тварини та запропонувала компенсувати усі витрати.
Однак Анастасію розкритикували в коментарях користувачі соцмережі, які стверджували, що жінка сама винна та кинула кішку, а тепер не має права забирати тварину.
До цього господиня повідомила, що кішку їй не віддають та не кажуть, де вона знаходиться. Після цього у багатьох виникли запитання вже до “ЗооПатруля”. Волонтерів почали критикувати ті, хто пригадав, що зараз активно продають мерч із зображенням кішки. Тоді у “Зоопатрулі” розповіли про критику та про те, що із кицею все гаразд. Проте не згадали про намір віддати кицю пані Анастасії.
Варто зазначити, що ключовий аргумент, чому Анастасії не повертали кішку — жінка не довела аолонтерам, що кішка її, не надала ветеринарний паспорт чи виписки з клініки, недостатньо чітко пояснила, як залишала квартиру.
Втім, після численних дописів у соцмережах, непорозумінь та суперечок господарці вдалося домовитися з волонтерами про повернення Глорії.
“Ранок почався з гарних новин! Нарешті, сьогодні ми мали вдалу розмову з засновниками “ЗооПатруль UA”. В ході якої з’ясувалося, що Глорію нам повернуть !!! Обидві сторони врахували всі недоліки поточної ситуації. Кішечка перебуває на лікуванні, під наглядом лікарів. Нам надали змогу її провідати, якою ми неодмінно скористаємось. Дякую всім, хто долучився до цього питання!”, — зазначила Лунєва.
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