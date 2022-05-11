Кішку на ім'я Глорія (Шафа), яку волонтери громадської організації "ЗооПатруль UA" врятували з розваленого будинку в Бородянці, повернуть її господині.

Про це йдеться у дописах “ЗооПатруля” та господарки Анастасії Лунєвої у Facebook.

Близько тижня тому до волонтерів публічно звернулася господиня кішки — Анастасія Лунєва. Вона подякувала волонтерам за порятунок тварини та запропонувала компенсувати усі витрати.

Однак Анастасію розкритикували в коментарях користувачі соцмережі, які стверджували, що жінка сама винна та кинула кішку, а тепер не має права забирати тварину.

До цього господиня повідомила, що кішку їй не віддають та не кажуть, де вона знаходиться. Після цього у багатьох виникли запитання вже до “ЗооПатруля”. Волонтерів почали критикувати ті, хто пригадав, що зараз активно продають мерч із зображенням кішки. Тоді у “Зоопатрулі” розповіли про критику та про те, що із кицею все гаразд. Проте не згадали про намір віддати кицю пані Анастасії.

Варто зазначити, що ключовий аргумент, чому Анастасії не повертали кішку — жінка не довела аолонтерам, що кішка її, не надала ветеринарний паспорт чи виписки з клініки, недостатньо чітко пояснила, як залишала квартиру.

Втім, після численних дописів у соцмережах, непорозумінь та суперечок господарці вдалося домовитися з волонтерами про повернення Глорії.