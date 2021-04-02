У п’ятницю, 2 квітня, зоозахисники влаштували акцію біля будівлі Верховної Ради в Києві. Вони встановили кілька білих дверей і розмалювали їх гаслами.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Ініціатором акції стала зоозахисна ініціатива UAnimals.

Організатори назвали акцію “мітингом дверей”.

Її учасники вимагають від нардепів ухвалити важливі зоозахисні законопроєкти. Номери цих законодавчих ініціатив вони намалювали на встановлених дверях.

“Ми влаштували мітинг дверей. Це про те, що депутати не звертають уваги на зоозахисні законопроєкти, а звертають увагу на двері (натяк на акцію під Офісом президента і розмальовані двері ОПУ, через що нардепи збиралися на засідання, – ред.). Тому ми запросили двері сьогодні, щоб вони показали, що існують законопроєкти, які повинні захищати тварин”, – зазначила в коментарі #Буквам одна із учасниць акції.

Учасники “мітингу дверей” вимагали ухвалення наступних законопроєктів:

• № 2232 – про заборону притравочних станцій в Україні;

• № 2360 – про заборону хутрових ферм в Україні;

• № 2351 – про посилення відповідальності за жорстоке поводження і контрабанду тварин, заборону фотопослуг і жебракування з тваринами (закон повинен заборонити евтаназію безпритульних тварин як метод регулювання їх чисельності) й таке інше.

Зоозахисники наголошують, що оскільки нардепи ігнорують їхні марші, мітинги, акції, петиції та заклики в соціальних мережах, було вирішено “звернутися по допомогу до дверей”, адже “саме до них останнім часом прикута вся увага депутатів”.