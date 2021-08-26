#Букви розповідають, де та коли дивитися трансляцію.
Де відбудеться матч-відповідь: “Славутич-арена”, Запоріжжя.
Коли: 26 серпня, початок – о 19:30.
Головний арбітр: Іштван Ковач (Румунія).
Де транслюватимуть: Пряму трансляцію матчу можна буде подивитися на телеканалі УНІАН ТБ. Крім того, трансляція буде доступна на YouTube-каналі FootballHub.
Варто зазначити, що перша зустріч команд відбулася у Відні та завершилася перемогою “Рапіда” з рахунком 3:0.
Переможець протистояння отримає путівку в груповий етап Ліги Європи. Команда, яка програє, візьме участь у груповому етапі Ліги конференцій.
Орієнтовний склад команд:
“Зоря”: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Реїс – Назарина, Кабаєв, Кочергін, Булеца – Шахаб, Гладкий.
“Рапід”: Штребінгерр – Гаймль, Шик, Хофманн, Улльманн – Аразе, Любічич, Граховац, Грюлль, Фунтас – Кара.
- Сьогодні, 26 серпня, відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2021/2022. #Букви розповіли, де і коли дивитися трансляцію.