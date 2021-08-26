У четвер, 26 серпня, український професійний футбольний клуб із Луганська "Зоря" проведе матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи проти австрійського "Рапіда".

#Букви розповідають, де та коли дивитися трансляцію.

Де відбудеться матч-відповідь: “Славутич-арена”, Запоріжжя.

Коли: 26 серпня, початок – о 19:30.

Головний арбітр: Іштван Ковач (Румунія).

Де транслюватимуть: Пряму трансляцію матчу можна буде подивитися на телеканалі УНІАН ТБ. Крім того, трансляція буде доступна на YouTube-каналі FootballHub.

Варто зазначити, що перша зустріч команд відбулася у Відні та завершилася перемогою “Рапіда” з рахунком 3:0.

Переможець протистояння отримає путівку в груповий етап Ліги Європи. Команда, яка програє, візьме участь у груповому етапі Ліги конференцій.

Орієнтовний склад команд:

“Зоря”: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Реїс – Назарина, Кабаєв, Кочергін, Булеца – Шахаб, Гладкий.

“Рапід”: Штребінгерр – Гаймль, Шик, Хофманн, Улльманн – Аразе, Любічич, Граховац, Грюлль, Фунтас – Кара.