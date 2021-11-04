Сьогодні у Запоріжжі відбудеться матч 4-го туру Ліги конференцій, в якому зіграють луганська “Зоря” та ЦСКА Софія.

#Букви розповідають, коли й де дивитися матч.

Коли: четвер, 4 листопала, 19:45 за Києвом.

Де: “Славутич-Арена” у Запоріжжі.

Арбітр: Петрі Вільянен (Фінляндія).

Де дивитися: MEGOGO, “Воля TV”.

Орієнтовні склади

“ Зоря “: Мацапура, Фаворов, Імереков, Вернидуб, Снурніцин, Хомченовський, Булеца, Громов, Аллах’яр, Шахаб, Гладкий.

ЦСКА: Бузатто, Туріцов, Матей, Лам, Мазіку, Юга, Мухар, Йомов, Кері, Бе, Кайседо.

Для суперників цей матч залишається чи не останнім шансом поборотися з конкурентами за вихід із групи.

В активі “Зорі” 3 очки. Дві гри підопічні Віктора Скрипника програли, натомість в останній, саме з ЦСКА на виїзді, вигризли перемогу.

У болгар справи йдуть поки що гірше – 1 очко в активі після екватора групового етапу.