#Букви розповідають, коли й де дивитися матч.
Коли: четвер, 4 листопала, 19:45 за Києвом.
Де: “Славутич-Арена” у Запоріжжі.
Арбітр: Петрі Вільянен (Фінляндія).
Де дивитися: MEGOGO, “Воля TV”.
Орієнтовні склади
- “Зоря“: Мацапура, Фаворов, Імереков, Вернидуб, Снурніцин, Хомченовський, Булеца, Громов, Аллах’яр, Шахаб, Гладкий.
- ЦСКА: Бузатто, Туріцов, Матей, Лам, Мазіку, Юга, Мухар, Йомов, Кері, Бе, Кайседо.
Для суперників цей матч залишається чи не останнім шансом поборотися з конкурентами за вихід із групи.
В активі “Зорі” 3 очки. Дві гри підопічні Віктора Скрипника програли, натомість в останній, саме з ЦСКА на виїзді, вигризли перемогу.
У болгар справи йдуть поки що гірше – 1 очко в активі після екватора групового етапу.
- Раніше Сергій Лук’яненко, український спортивний коментатор, перед матчем групового етапу Ліги Європи між московським “Спартаком” і англійським “Лестером” нагадав про збройну агресію РФ проти України.