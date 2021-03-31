Про повідомляється на сайті Star Wars.

Як відомо, Обі-Ван Кенобі – персонаж саги “Зоряних війн”, джедай, один із найвідоміших героїв. Він навчав джедайському мистецтву Енакіна Скайвокера до того, як той перейшов на темну сторону Сили і переродився у Дарта Вейдера.

У міні-серіалі, який вийде на стрімінговому сервісі Disney+, роль джедая Обі-Ван Кенобі знову зіграє Юен Макгрегор.

Раніше він виконав цю роль у трилогії приквелів “Зоряних воєн” (“Епізод I: Прихована загроза”, “Епізод II: Атака клонів” і “Епізод III: Помста ситхів”), а також у фільмах “Зоряні війни: Пробудження Сили” та “Зоряні війни: Скайвокер. Сходження”.

Актор Хейден Крістенсен знову зіграє роль Дарта Вейдера (Енакіна Скайвокера). Крістенсен відомий виконанням ролі Скайвокера в другій і третій частинах трилогії приквелів Джорджа Лукаса “Зоряні війни”.

Крім того, в міні-серіалі зіграють Джоел Еджертон і Бонні Пісс (які вже раніше з’являлися в приквелах), Мозес Інгрем, Кумейл Нанджіані, Індіра Варма, Руперт Френд, О’Ші Джексон молодший, Сон Кан, Сімона Кесселл та Бен Сефді.

Відомо, що дія серіалу розгортатиметься через 10 років після подій фільму “Зоряні війни. Епізод III: Помста ситхів”, в якому Скайвокер став Дартом Вейдером, а Орден джедаїв був знищений.

У серіалі Обі-Ван Кенобі буде відходити “від своєї найбільшої поразки”.

Режисером міні-серіалу є Дебора Чоу, яка раніше працювала над серіями “Мандалорця”.

Зйомки серіалу відтерміновували через пандемію коронавірусу. Відновити зйомки планується вже в квітні.

Офіційної дати прем’єри поки немає.

The incredible cast includes Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell and Benny Safdie. pic.twitter.com/VltHs5Aw6r — Star Wars (@starwars) March 29, 2021