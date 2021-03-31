Про повідомляється на сайті Star Wars.

Як відомо, Обі-Ван Кенобі – персонаж саги “Зоряних війн”, джедай, один із найвідоміших героїв. Він навчав джедайському мистецтву Енакіна Скайвокера до того, як той перейшов на темну сторону Сили і переродився у Дарта Вейдера.

У міні-серіалі, який вийде на стрімінговому сервісі Disney+, роль джедая Обі-Ван Кенобі знову зіграє Юен Макгрегор.

Раніше він виконав цю роль у трилогії приквелів “Зоряних воєн” (“Епізод I: Прихована загроза”, “Епізод II: Атака клонів” і “Епізод III: Помста ситхів”), а також у фільмах “Зоряні війни: Пробудження Сили” та “Зоряні війни: Скайвокер. Сходження”.

Актор Хейден Крістенсен знову зіграє роль Дарта Вейдера (Енакіна Скайвокера). Крістенсен відомий виконанням ролі Скайвокера в другій і третій частинах трилогії приквелів Джорджа Лукаса “Зоряні війни”.

Крім того, в міні-серіалі зіграють Джоел Еджертон і Бонні Пісс (які вже раніше з’являлися в приквелах), Мозес Інгрем, Кумейл Нанджіані, Індіра Варма, Руперт Френд, О’Ші Джексон молодший, Сон Кан, Сімона Кесселл та Бен Сефді.

Фото: starwars.com

Відомо, що дія серіалу розгортатиметься через 10 років після подій фільму “Зоряні війни. Епізод III: Помста ситхів”, в якому Скайвокер став Дартом Вейдером, а Орден джедаїв був знищений.

У серіалі Обі-Ван Кенобі буде відходити “від своєї найбільшої поразки”.

Режисером міні-серіалу є Дебора Чоу, яка раніше працювала над серіями “Мандалорця”.

Зйомки серіалу відтерміновували через пандемію коронавірусу. Відновити зйомки планується вже в квітні.

Офіційної дати прем’єри поки немає.

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