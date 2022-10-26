«Зосередимося на протиповітряному захисті» – Штайнмаєр про результат свого візиту в Україну

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час неанонсованого візиту до Києва пообіцяв Україні подальшу економічну, політичну та військову підтримку. Зокрема, за його словами, німецька сторона зосередиться на завданнях протиповітряного захисту.

Про це він розповів в інтерв’ю DW.

Під час першого після початку повномасштабного вторгнення РФ до України візиту до країни 25 жовтня Штайнмаєр запевнив Київ у підтримці Берліна.

Під час бесіди він нагадав про те, як змушений був проводити зустрічі в укритті під час повітряної тривоги, а також про те, яка саме німецька зброя вже готова до постачання в Україну.

Так, німецькій делегації довелося провести першу бесіду у бомбосховищі — з жителями Корюківки, що на Чернігівщині. Штайнмаєр зауважив, що для більшості містян це досить повсякденна справа. Щонайменше кожен другий день або щодня годину-дві чи три люди проводять в укритті. Водночас, зазначив він, це доказ того, наскільки небезпечною залишається ситуація і наскільки важливими є сьогодні візити, подібні до цього.

Президент наголосив, що ФРН вже постачила Україні 30 зенітних самохідних установок Gepard.

“Ми постачили останнє, що є на ринку, першу систему ППО IRIS-T – настільки сучасну, що її ще навіть немає на озброєнні бундесверу. І ми продовжуватимемо постачати системи та технології протиповітряної оборони. Крім того, дві реактивні системи залпового вогню вже готові до передачі завтра чи післязавтра на кордоні з Польщею”, – розповів він.

Штайнмаєр пояснив, що оскільки загрози надходять передусім з повітря, зараз німецька сторона зосереджується на завданнях протиповітряного захисту.

На запитання щодо української критики часів його перебування на посаді міністра МЗС, німецький лідер зауважив, що ще кілька місяців тому провів вичерпну розмову з президентом Зеленським, тож зараз минулі чвари не мають жодного значення, за його словами “спільна відповідальність важливіша”.

Спочатку Штайнмаєр хотів зустрітися з Зеленським у Києві минулого четверга. Однак він відклав поїздку, оскільки Федеральне міністерство закордонних справ і Федеральне міністерство внутрішніх справ, а також Федеральна поліція та інші органи влади мали занепокоєння щодо безпеки.