З нагоди Дня зовнішньої розвідки України голова держави Володимир Зеленський привітав спеціалістів. Президент висловив шану всьому особовому складу Служби зовнішньої розвідки і вручив фахівцям державні нагороди та сертифікати на житло.

Про це повідомляє Офіс Президента.

Президент додав, що на сьогодні Україна протистоїть вкрай небезпечним загрозам. У такий вирішальний період перед обличчям загрозам суверенітету, територіальній цілісності та єдності ефективна розвідка відіграє надзвичайно важливу роль. Отримання інформації щодо планів та дій ворога є надійною запорукою для ухвалення своєчасних та правильних рішень.

Володимир Зеленський зазначив, що розвідники займають один з ключових аспектів безпеки, зокрема у супроводі переговорів у Нормандському форматі, Тристоронній контактній групі, газовій проблематиці, питаннях “Північного потоку – 2”, забезпеченні консолідованої підтримки України з боку міжнародної спільноти.

“Ми навчилися досить ефективно стримувати та протидіяти зовнішнім агресіям. Впевнений, настав час переходити до наступальних дій щодо відстоювання наших національних інтересів. Ви маєте досвід і можливості для втілення такої стратегії. Інтелект, здатність генерувати нешаблонні рішення для гострих проблем, відвага й самовідданість кожного розвідника мають і надалі залишатися дієвими інструментами для роботи на благо нашої держави”, – переконаний президент.

Зокрема отримання правдивої інформації важливо, щоб Україною не маніпулювали і не використовували у своїх інтересах.

“Зовнішня розвідка відіграє важливу роль у протидії загрозам”, — йшлося у повідомленні.