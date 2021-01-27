Народна депутатка від “Слуги народу” Єлизавета Богуцька вирішила нагадати про окупацію півострова Крим Росією, але переплутала місяці й зганьбилася.

Про це повідомляють #Букви.

Так, в обідню пору 27 січня у Facebook Богуцької з’явився емоційний пост про окупацію Криму, яка сталася “рівно сім років тому”.

“Сьогодні рівно сім років тому, російські фашистські війська, без всяких розпізнавальних знаків вдерлися до Криму”, – написала Богуцька.

Також нардепка зазначила, що сподівається на те, що слідству вдасться з’ясувати, “хто і як, з нашого, українського боку сприяв окупації, просто проявивши боягузтво”.

Однак через деякий час Богуцька побачила коментарі та зрозуміла, що переплутала місяці, адже окупація Криму відбулася в лютому, а не в січні.

Побачивши помилку, нардеп видалила свій пост. Натомість у її Facebook з’явилася нова публікація.

“Друзі, дуже перепрошую. Написала пост про окупацію Криму. Але зовсім забула, що сьогодні не лютий, а січень. Так що все те ж саме напишу через місяць”, – написала вона.

Також нардепка анонсувала подання постанови про створення ТСК щодо розслідування причин окупації Криму.

“Біжу попереду паротяга”, – додала вона.