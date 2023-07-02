Зрадник Євген Балицький досі має мандат депутата Запорізької облради – Мінреінтеграції

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що Євген Балицький публічно підтримав російську окупацію. Одначе, формально він досі залишається із депутатським мандатом Запорізької обласної ради.

Джерело: пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Балицький добровільно пішов на співпрацю й погодився на посаду так званого “очільника” окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Щобільше, на основі доказової бази Служби безпеки України, суд визнав Балицького винним за двома статтями Кримінального кодексу України. Нині йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Водночас, як зауважили у Мінреінтеграції, зрадник досі формально залишається із депутатським мандатом Запорізької обласної ради.

У відомстві вимагають позбавити Балицького депутатського мандата, адже ця ситуація є ганебною, наголосили у пресслужбі.

Нагадаємо, зрадник Євген Балицький намагається ввести населення в оману та поширює відверто маніпулятивні дані щодо “результативної роботи окупаційної адміністрації над офіційним оформленням та розвитком народного ополчення Запоріжжя”.