Джерело: СБУ.
Військова контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію у Житомирській області. У результаті оперативних заходів викрито ще одного російського “крота” у лавах Збройних сил України.
Зловмисник збирав для ФСБ РФ розвіддані про технічний стан українських аеродромів та можливе їх використання бойовою авіацією ЗСУ.
Також він передавав агресору локації складів з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.
Крім того, за вказівкою російської спецслужби їхній агент намагався виявити місця базування і переміщення іноземних бронетранспортерів “MaxxPro”. Співробітники Служби безпеки затримали ворожого поплічника під час збору розвідінформації про українські військові об’єкти.
За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, який мобілізувався до лав ЗСУ і проходив службу в одному з гарнізонів на півночі України.
Встановлено, що на початку травня цього року чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.
Для виконання завдань російської спецслужби їхній агент об’їжджав різні райони і приховано спостерігав за військовими об’єктами, а також намагався “в темну” використовувати своїх знайомих.
Для комунікації з ФСБ використовував месенджер Telegram. Під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон з доказами злочинних дій.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
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