Про це він написав у Facebook.
“Зараз в мережі поширюється маніпулятивна інформація про новостворену компанію моєї дружини. Зокрема йдеться, що компанія була “створена під моє призначення” і буде займатися постачаннями медичних товарів для боротьби з пандемією коронавірусу. Що ж, відповім за порядком”, – написав Степанов.
Він наголосив, що створення компанії – це ініціатива його дружини, професійного лікаря-нефролога з багаторічними стажем.
“Директором фірми є адвокат Олег Закорчемний, який є професійним менеджером у медичній галузі і тривалий час успішно керував однією з приватних онкологічних клінік України. Мета одна – надавати кращі послуги і створити онкологічну клініку європейського рівня. Отже, ця компанія не має жодного стосунку до пандемії коронавірусу, оскільки має зовсім інший профіль”, – пояснив Степанов.
Він також зазначив, що рішення про створення онкоцентру було прийнято ще наприкінці 2019 року – тобто задовго до його призначення головою МОЗ.
“Звідки гроші? Гроші, які будуть витрачені на будівництво онкоцентру є особистими заощадженнями мене і моєї сім’ї. У мене є власні накопичення, які я чесно вношу в свої декларації. Я не ховаюся і не маніпулюю. Знаючи, що у мене є кошти, ви можете бути спокійні – я прийшов на посаду міністра не для того, щоб нажитися, а для того, щоб провести реальні зміни і допомогти країні. Мій досвід у бізнесі – перевага, це досвід, який я використовую для побудови ефективної системи охорони здоров’я в Україні”, – додав Степанов.
Голова МОЗ наголосив, що прийшов на посаду, щоб побороти пандемію коронавірусу, провести комплексну медичну реформу і відновити повагу до професії медика.
“Я повністю зосереджений на своїй роботі. Тому не шукайте “зради” – її немає. Будьте здорові”,- підкреслив Степанов.
Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що дружина міністра Степанова в день призначення чоловіка на пост міністра зареєструвала медичну компанію “Бестздрав”. За відомостями журналістів, компанія буде займатися постачанням необхідних медичних товарів в період епідемії коронавірусу.
Директором фірми значиться адвокат Олег Орестович Закорчемний (він же Олег Орестович Спіженко) – творець бізнес-школи для медиків в Києві і засновник приватного центру онкології та радіохірургії “Клініка Спіженка”.
- Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня з другої спроби призначила Максима Степанова главою міністерства охорони здоров’я.