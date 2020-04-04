Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що компанія його дружини "Бестздрав", зареєстрована у день його призначення на посаду, не має жодного стосунку до постачання медичних товарів під час пандемії коронавірусу.

Про це він написав у Facebook.

“Зараз в мережі поширюється маніпулятивна інформація про новостворену компанію моєї дружини. Зокрема йдеться, що компанія була “створена під моє призначення” і буде займатися постачаннями медичних товарів для боротьби з пандемією коронавірусу. Що ж, відповім за порядком”, – написав Степанов.

Він наголосив, що створення компанії – це ініціатива його дружини, професійного лікаря-нефролога з багаторічними стажем.

“Директором фірми є адвокат Олег Закорчемний, який є професійним менеджером у медичній галузі і тривалий час успішно керував однією з приватних онкологічних клінік України. Мета одна – надавати кращі послуги і створити онкологічну клініку європейського рівня. Отже, ця компанія не має жодного стосунку до пандемії коронавірусу, оскільки має зовсім інший профіль”, – пояснив Степанов.

Він також зазначив, що рішення про створення онкоцентру було прийнято ще наприкінці 2019 року – тобто задовго до його призначення головою МОЗ.

“Звідки гроші? Гроші, які будуть витрачені на будівництво онкоцентру є особистими заощадженнями мене і моєї сім’ї. У мене є власні накопичення, які я чесно вношу в свої декларації. Я не ховаюся і не маніпулюю. Знаючи, що у мене є кошти, ви можете бути спокійні – я прийшов на посаду міністра не для того, щоб нажитися, а для того, щоб провести реальні зміни і допомогти країні. Мій досвід у бізнесі – перевага, це досвід, який я використовую для побудови ефективної системи охорони здоров’я в Україні”, – додав Степанов.

Голова МОЗ наголосив, що прийшов на посаду, щоб побороти пандемію коронавірусу, провести комплексну медичну реформу і відновити повагу до професії медика.

“Я повністю зосереджений на своїй роботі. Тому не шукайте “зради” – її немає. Будьте здорові”,- підкреслив Степанов.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що дружина міністра Степанова в день призначення чоловіка на пост міністра зареєструвала медичну компанію “Бестздрав”. За відомостями журналістів, компанія буде займатися постачанням необхідних медичних товарів в період епідемії коронавірусу.

Директором фірми значиться адвокат Олег Орестович Закорчемний (він же Олег Орестович Спіженко) – творець бізнес-школи для медиків в Києві і засновник приватного центру онкології та радіохірургії “Клініка Спіженка”.