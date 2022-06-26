Зранку Київ атакували ракетами з літаків Ту-95 і Ту-160 — Повітряні Сили ЗСУ

Російські військові завдали удару по Києву стратегічними бомбардувальниками Ту-95 і Ту-160. Вони мали на озброєнні ракети Х101.

Про це повідомили в етері телемарафону UArazom.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, літаки злітали в районі Каспійського моря з Астрахані. Ракети Х101 здатні летіти на відстань до 5,5 тисяч кілометрів.

Речник додав, що стратегічним бомбардувальникам необов’язково залітати до України. Їм треба злетіти та вийти на бойовий курс, після чого вони випускають ракети.

“Таких ракет було випущено від чотирьох до шести сьогодні. Власне, наша ППО спрацювала, частину ракет збито. Є підтвердження про одну, уламки іншої шукають”, – сказав Юрій Ігнат.

Зазначимо, що після ранкових вибухів у Києві було чутно ще близько шести-семи вибухів. Інформація стосовно них уточнюється.