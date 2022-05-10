Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Ніч для мешканців області минула з частими повітряними тривогами. Росіяни обстріляли Зеленодольську громаду і пошкодили кілька будинків — людей не зачепило.
Водночас Резніченко зазначив, що наразі ситуація стабільна.
“На ранок артобстріл Зеленодольської громади. Пошкоджено кілька будинків. Людей не зачепило. Зараз все нормально. Доброго ранку!”, — написав голова ОВА.
- Нагадаємо, що під кінець минулої доби, 9 травня, російські загарбники здійснили масований обстріл Одеси, випустивши по місту 7 ракет. Унаслідок дій окупантів загинула одна людина, а ще п’ятеро осіб отримали поранення.
- Також станом на початок 76-ої доби повномасштабного вторгнення Росії в Україну, основні зусилля ворога зосередженні на захоплені всієї Донецької та Луганської областей, а також утримання сухопутного коридору між окупованим Кримом та вказаними регіонами.