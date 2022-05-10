Зранку, 10 травня 2022 року, російські військові обстріляли з артилерії Дніпровську область.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Ніч для мешканців області минула з частими повітряними тривогами. Росіяни обстріляли Зеленодольську громаду і пошкодили кілька будинків — людей не зачепило.

Водночас Резніченко зазначив, що наразі ситуація стабільна.

“На ранок артобстріл Зеленодольської громади. Пошкоджено кілька будинків. Людей не зачепило. Зараз все нормально. Доброго ранку!”, — написав голова ОВА.