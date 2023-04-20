Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “РИА Новости”, посилаючись на джерела у росгвардії.
За даними росЗМІ, на БпЛА не було вибухових речовин. Водночас ТАСС пише, що літальний апарат було виявлено напередодні.
“Невідомий безпілотник виявили вчора вранці в аеропорту Пскова, вибухових речовин на ньому не було, повідомили в Росгвардії”, — йдеться в повідомленні “РИА Новости”.
Крім того, у російських Telegram-каналах стверджують, що безпілотник буцімто вже відправили на експертизу.
Нагадаємо, що раніше подібний інцидент стався у російських Хімках, що у Підмосков’ї. Там території підприємства із розроблення зенітних керованих ракет “МКБ “Факел” виявили невідомий дрон.
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- Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі у відповідь на нещодавні звинувачення президента РФ Володимира Путіна щодо нібито причетності “західних спецслужб” до “терористичних атак”, здійснених у Росії, заявив, що США “не сприяють і не заохочують українців” до подібного.