Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “РИА Новости”, посилаючись на джерела у росгвардії.

За даними росЗМІ, на БпЛА не було вибухових речовин. Водночас ТАСС пише, що літальний апарат було виявлено напередодні.

“Невідомий безпілотник виявили вчора вранці в аеропорту Пскова, вибухових речовин на ньому не було, повідомили в Росгвардії”, — йдеться в повідомленні “РИА Новости”.

Крім того, у російських Telegram-каналах стверджують, що безпілотник буцімто вже відправили на експертизу.

Нагадаємо, що раніше подібний інцидент стався у російських Хімках, що у Підмосков’ї. Там території підприємства із розроблення зенітних керованих ракет “МКБ “Факел” виявили невідомий дрон.