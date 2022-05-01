Про це повідомив начальник Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.
За його словами, після вибуху у небі побачили стовп диму. Під ударом опинилася селітра/нітроамофоска, але за результатами замірів стало відомо, що повітря чисте. Щодо постраждалих не повідомлялось.
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону зазначив, що в Одесі збили російський розвідувальний безпілотник. Під час його збиття тривогу не вмикали, оскільки спрацювала система протиповітряної оборони. Наразі всі деталі уточнюються. Стосовно потерпілих інформація не надходила.
Минулого дня в Одесі теж пролунали три вибухи. З окупованого Криму ракетним комплексом “Бастіон” було випущено ракети “Онікс”, які влучили у злітно-посадкову смугу (ЗПС). За даними ОК “Південь”, через руйнування неможливо надалі експлуатувати ЗПС. Зазначимо, що з першого дня повномасштабного вторгнення нею не користувалися. Постраждалих немає.
- Нагадаємо, у Луганській області окупанти намагаються взяти штурмом село Оріхове. За населений пункт точаться дуже інтенсивні стрілецькі бої.
- Також для нарощування темпів наступальної операції РФ все посилює ударний потенціал своїх військ. До кордону з Україною коментування ЗС РФ перекидає зняте зі зберігання озброєння та військову техніку.