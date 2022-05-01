У Миколаївській області внаслідок ранкової атаки було чути вибух. Одразу за ним в Одесі збили ворожий безпілотник.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

За його словами, після вибуху у небі побачили стовп диму. Під ударом опинилася селітра/нітроамофоска, але за результатами замірів стало відомо, що повітря чисте. Щодо постраждалих не повідомлялось.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону зазначив, що в Одесі збили російський розвідувальний безпілотник. Під час його збиття тривогу не вмикали, оскільки спрацювала система протиповітряної оборони. Наразі всі деталі уточнюються. Стосовно потерпілих інформація не надходила.

Минулого дня в Одесі теж пролунали три вибухи. З окупованого Криму ракетним комплексом “Бастіон” було випущено ракети “Онікс”, які влучили у злітно-посадкову смугу (ЗПС). За даними ОК “Південь”, через руйнування неможливо надалі експлуатувати ЗПС. Зазначимо, що з першого дня повномасштабного вторгнення нею не користувалися. Постраждалих немає.