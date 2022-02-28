Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у Facebook.
Він наголосив, що ЗСУ знищують техніку окупанта.
“Боже мій, знали б ви, як ми їх нищимо від ранку під Києвом!” – зазначив Арестович.
Відповідно до підтверджених даних, радник ОП зауважив, що, станом на 14:00 знищено та пошкоджено понад 200 одиниць різноманітної військової техніки РФ у напрямках Ірпінь – Житомирська траса.
- Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про орієнтовні втрати загарбника станом на 27 лютого. Армія РФ продовжує зазнавати великих втрат особового складу та техніки.
- Українським військам вдалось сповільнити просування російських військ, водночас американські чиновники попередили Київ про “довгу боротьбу”, через те, що росіяни атакували стратегічні об’єкти по всій країні.
- Раніше повідомлялось, що протягом цієї доби окупанти втратили три СУ-30 СМ, 11 гелікоптерів, два ІЛ-76МД, колону техніки та ешелон з пальним – і це лише здобутки Командування Повітряних Сил ЗСУ.
- 26 лютого з 19:00 для всіх, у кого “десь на Українській землі загубився російський солдат” створена гаряча телефонна лінія родичів російських солдатів та офіцерів, де вони зможуть дізнатися про їх долю.