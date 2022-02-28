Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у Facebook.

Він наголосив, що ЗСУ знищують техніку окупанта.

“Боже мій, знали б ви, як ми їх нищимо від ранку під Києвом!” – зазначив Арестович.

Відповідно до підтверджених даних, радник ОП зауважив, що, станом на 14:00 знищено та пошкоджено понад 200 одиниць різноманітної військової техніки РФ у напрямках Ірпінь – Житомирська траса.