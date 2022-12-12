Про це повідомляє DW.
Андрухович є “одним із провідних українських письменників, поетів та есеїстів сучасності”, – наголошується в обґрунтуванні журі.
“Його зразкова відданість свободі та правам людини в Україні, заснована на ідеях європейських цінностей, важливіша, ніж будь-коли, особливо в наш час”, – наголосив обер-бургомістр Дюссельдорфа та голова журі Штефан Келлер.
У своїх творах письменник різко критикує зловживання владою. У його поле зору потрапляють і спецслужби, і військові, і судові органи. У найкращих традиціях німецького письменника Генріха Гейне творам Андруховича властиві почуття іронії та гротеску. У промові з нагоди нагородження чеський письменник Ярослав Рудіш наголосив саме на важливості гумору.
“Гумор означає анархію і насамперед, свободу. Ось чому його ненавидять диктатори цього світу, такі люди, як Путін. Гумор може бути зброєю. Проти диктаторів і проти людської дурості”, – упевнений його чеський колега по перу.
Довідка. Юрій Андрухович народився 1960 року в Івано-Франківську. З моменту розпаду СРСР та під час Помаранчевої революції письменник позиціонує себе як переконаний прихильник інтеграції України до Європи. Після анексії Криму РФ у березні 2014 року та кровопролитної війни на сході України у 2014 році Андрухович видав антологію “Євромайдан. Хроніка почуттів”. Митець також є перекладачем німецької, польської, російської та англійської літератури.
2022 року відомому німецькому поетові Генріху Гейне виповнилося б 225 років. Премія його імені – одна з найважливіших премій у Німеччині та вручається з 1972 року, на честь 175-річчя від дня народження німецького поета. Її присуджують раз на два роки людям, які своєю інтелектуальною діяльністю сприяють соціальному та політичному прогресу, служать міжнародному взаєморозумінню.
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