Зрежисована медіаманіпуляція: у Нацкорпусі прокоментували відео злочинів «харківських рекетирів»

Про це #Буквам повідомив лідер партії “Національний корпус” Андрій Білецький.
Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила докази протиправної діяльності угрупування, яке начебто “кошмарило” бізнесменів на Харківщині. До угруповання входили правоохоронці та учасники бойових дій.
“За відсутності реальних доказів та з очевидним бажанням затягнути справу (за шість годин засідань ще не має жодного рішення), влада вдалась до звичайного тиску, вкинувши у медіа-простір змонтований відеоролик з метою сформувати потрібну владі суспільну думку. Що ми бачимо у відео? Нарізки різних телефонних розмов без прізвищ, з яких складно зрозуміти, про що мова, а також нічого не підтверджуючий відеоряд зі взаємними звинуваченнями та лайкою. Це некрасиве спілкування, а не докази ОЗУ”, – заявив Білецький.
“І ще одне, єдина заподіяна шкода, це спалені маршрутки. Але насправді, підприємець після підпалу подав заяву на одну з харківських банд. Але через рік забрав її й подав на хлопців. Є думка, що за підказкою СБУ”, – додав політик.
Він зазначив, що такі “докази” лише підтверджують те, що це політично вмотивоване замовлення. Білецький нагадав, що подібних відеороликів від силовиків країна бачила вже багато.
“Наприклад, у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Опісля гучного брифінгу з “неспростовними доказами” пройшло вже багато місяців судової тяганини, яка досі ні до чого не призвела. Головне, чого ми не побачили й не почули – це змісту та ідентифікації учасників розмови. Всі докази причетності затриманих хлопців мають бути викладені у суді, а не на інформаційних сайтах чи телеграм-каналах. Поки ж ми бачимо єдиний очевидний всім факт – тиск на суд та політичний характер справи”, – підкреслив лідер “Нацкорпусу”.
Нагадаємо, що напередодні в Харківській області Служба безпеки України провела 15 обшуків у ветеранів АТО та представників “Національного корпусу”. Були затримані семеро осіб.
У СБУ стверджували, що начебто ліквідували “банду на Харківщині”, яка “займалася рекетом” і обкладала “даниною” місцевих бізнесменів.
Водночас лідер партії “Національний корпус” Андрій Білецький у коментарі #Буквам зазначив, що “справа”, у якій проводилися обшуки СБУ, начебто базується на заявах декількох бізнесменів, пов’язаних у Харкові з кримінальними кланами.
Білецький назвав обшуки повністю сфабрикованою історією, а також заявив про “політичний тиск на рух і ветеранів з боку Зеленського”.
Варто зазначити, що серед тих, у кого проводилися обшуки, був ветеран АТО Сергій Величко, який воював за Україну. Саме він є автором кричалки “Путін х…ло”.
- Український військовий, засновник та перший командир полку “Азов”, лідер політичної партії “Національний корпус” Андрій Білецький закликав не пов’язувати посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) тільки з військовими.