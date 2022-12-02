Відповідне відеозвернення він записав у своєму Instagram.

“Доля мільйонів людей там зараз висить на волосині, і вони потребують вашої допомоги. Збереження тепла взимку стане найважливішою битвою цієї війни”, — сказав артист.

За словами Стінга, кожен долар має значення. Також він попросив цього року зробити “подарунок тепла для українців”.

Співак зауважив, що російські війська продовжують атакувати енергетичні об’єкти й оголосив збір коштів, щоб придбати для українців їжу швидкого приготування, спальні мішкі й забезпечити доступ до питної води.