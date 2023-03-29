Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію щодо закінчення строку договору оренди Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з УПЦ Московського патріархату. Зауваживши, що це крок на захист від цинічних московських маніпуляцій релігією.

Про це глава держави зазначив під час відеозвернення.

Зеленський запевнив, що Україна не втратила ще жодного тижня за час повномасштабної війни: “постійно додаємо сили нашій державі, міцності – нашим Силам оборони та безпеки, впевненості – нашому руху, руху до перемоги”.

Сьогодні ще й зроблено крок на зміцнення духовної незалежності нашої держави, на захист нашого суспільства від старих і цинічних московських маніпуляцій релігією”, – зазначив президент.

Він наголосив, що Україна – це територія найбільшої релігійної свободи у нашій частині Європи, “так – від 91-го року, і так – буде завжди”, запевнив глава держави.

Зеленський висловив вдячність всім, “хто дбає про Україну і наших громадян”, всім “хто підтримує українську боротьбу за незалежність”.

Зауважимо, 29 березня закінчився строк договору оренди Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” з Українською православною церквою Московського патріархату. Тож священнослужителі УПЦ МП востаннє провели богослужіння у Києво-Печерській лаврі.

Зазначимо, що ченцям та вірянам Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) із 21 березня заборонили перебувати у печерах Києво-Печерської лаври.

Крім того, у зв’язку із цим для ченців та вірян Московського патріархату припинили доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських.

Раніше ченці Московського патріархату записали відеозвернення, де заявили, що не виселятимуться з Києво-Печерської лаври, оскільки “живуть на цій території багато років”. Намісник монастиря, митрополит Павло сказав, що у нього нібито хочуть забрати громадянство та наклали санкції.

Водночас вже 29 березня стало відомо, що виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій закликав братію переходити до Православної церкви України, зауваживши, що готовий очолити паству. На нову посаду його благословив Блаженнійший Митрополит Епіфаній.

Тоді як митрополит Павло Лебідь не погодився з рішенням. Після попередніх вмовлянь він перейшов до погроз українському президенту, його родині та оточенню.