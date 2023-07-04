Напередодні, 3 липня, російські окупанти атакували дронами камікадзе місто Суми. Зафіксовано влучання в адміністративну будівлю та житлові будинки. Станом на ранок 4 липня кількість жертв вчорашньої атаки зросла до 3-х осіб.

Джерело: мер Сум Олександр Лисенко

У своєму Telegram-каналі він повідомив, що сьогодні у Сумах – День жалоби.

Він також додав, що загальна кількість загиблих становить 3 осіб (вчора повідомлялось про одного загиблого).

Ще 21 особа травмована, з яких четверо осіб досі госпіталізовані.

“Співчуваю всім рідним, близьким, друзям загиблих. Вічна пам’ять. Ніколи не пробачимо”, – написав Лисенко.

ДОВІДКА: 3 липня у центрі Сум близько 10:49 зафіксували чотири прильоти дронів Shahed. Пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирних житлових будинки.