Джерело: мер Сум Олександр Лисенко
У своєму Telegram-каналі він повідомив, що сьогодні у Сумах – День жалоби.
Він також додав, що загальна кількість загиблих становить 3 осіб (вчора повідомлялось про одного загиблого).
Ще 21 особа травмована, з яких четверо осіб досі госпіталізовані.
“Співчуваю всім рідним, близьким, друзям загиблих. Вічна пам’ять. Ніколи не пробачимо”, – написав Лисенко.
ДОВІДКА: 3 липня у центрі Сум близько 10:49 зафіксували чотири прильоти дронів Shahed. Пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирних житлових будинки.
- Уночі 3 липня 2023 року російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку. Загалом зафіксовано пуски 17 “Шахедів”.