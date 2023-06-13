За останніми даними, кількість загиблих внаслідок нічного ракетного удару військ РФ по 5-поверхівці Кривого Рогу вже зросла до 6.

Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

За його інформацією, станом на 09:30 з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки рятувальники дістали тіла вже шести загиблих осіб.

Рятувальна операція триває. Раніше Вілкул повідомляв, що під завалами можуть залишатись 7 осіб.

ДОВІДКА: Вночі 13 червня російські окупаційні війська чергове здійснили ракетний обстріл України.

Низка ракет поцілила по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Зокрема окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці та декількох інших об’єктах.

За даними голови Дніпровської ОВА, внаслідок нічної атаки росіян на місто постраждало понад 30 осіб, з яких 25 – мешканці багатоповерхівки, 3 постраждалих унаслідок удару по приватному підприємству та 4 постраждалих на іншій локації.