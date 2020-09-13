Про це повідомляє телеканал CNN.
В результаті пожеж на цьому тижні у Вашингтоні загинули однорічний хлопчик і ще одна дитина, а в Орегоні – вісім чоловік, у тому числі хлопчик-підліток, який зі своєю собакою сховався в машині, охопленої полум’ям.
За даними Національного міжвідомчого пожежного центру, на заході в суботу відбулося 97 великих пожеж, в тому числі 12 в Айдахо і дев’ять в Монтані.
За словами офіційних осіб, в Каліфорнії зараз горять три з п’яти найбільших вогнища. Чиновники говорять, що їм може знадобитися багато часу для ліквідації стихії.
Очікується, що принаймні вісім вогнищ в Орегоні будуть горіти “до тих пір, поки не підуть зимові дощі”, заявив в п’ятницю начальник Управління лісового господарства штату Орегон Дуг Граф.
Влада евакуює сотні тисяч людей. Так, свої будинки покинули більше 500 тис. жителів Орегона – це 10% населення штату.
- Раніше в мережі з’явилися фото та відео із Сан-Франциско, який затягнув дим від лісових пожеж.
- Після декількох тижнів публічного мовчання з приводу лісових пожеж, які спустошують Західне узбережжя, президент Трамп запланував візит до Каліфорнії на понеділок. Там він разом з місцевими і федеральними службами пожежної безпеки виступить на брифінгу.