З середини серпня в трьох суміжних штатах Західного узбережжя загинули щонайменше 28 осіб, в тому числі 19 в Каліфорнії, багато хто з них - за останні кілька днів.

Про це повідомляє телеканал CNN.

В результаті пожеж на цьому тижні у Вашингтоні загинули однорічний хлопчик і ще одна дитина, а в Орегоні – вісім чоловік, у тому числі хлопчик-підліток, який зі своєю собакою сховався в машині, охопленої полум’ям.

За даними Національного міжвідомчого пожежного центру, на заході в суботу відбулося 97 великих пожеж, в тому числі 12 в Айдахо і дев’ять в Монтані.

За словами офіційних осіб, в Каліфорнії зараз горять три з п’яти найбільших вогнища. Чиновники говорять, що їм може знадобитися багато часу для ліквідації стихії.

Очікується, що принаймні вісім вогнищ в Орегоні будуть горіти “до тих пір, поки не підуть зимові дощі”, заявив в п’ятницю начальник Управління лісового господарства штату Орегон Дуг Граф.

Влада евакуює сотні тисяч людей. Так, свої будинки покинули більше 500 тис. жителів Орегона – це 10% населення штату.