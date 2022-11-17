Про це повідомив мер міста Борис Філатов та голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
Наразі відомо про чотирьох постраждалих, зокрема дитину 15 років.
За словами Резніченка, росіяни поцілили у два райони міста: “Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджені житлові будинки поряд”, — додав він.
За попередньою інформацією, у місті п’ятеро поранених: “Серед них і 15-річна дівчинка. Всі в лікарні у стані середньої тяжкості”, — сказав голова ОВА.
Він наголосив, що атака триває та попросив містян бути в безпечних місцях.
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