Зростає навколо Авдіївки та сповільнюється у Бахмуті: в ISW оцінили темп російських атак на Донеччині

Аналітики Інституту вивчення війни оцінюють, що темп російських атак у Бахмуті починає сповільнюватись. Водночас окупанти починають більше атакувати ЗСУ навколо Авдіївки.

Про це йдеться у звіті ISW.

Темп російських операцій навколо Бахмута, ймовірно, сповільнюється на тлі західних повідомлень про те, що російські війська можуть намагатися розпочати наступ в інших напрямках.

Експерти зауважили, що окупантам вдалось незначно просунутись на півдні Бахмута. Водночас українські військові здійснили контрнаступ на південно-західній та північно-західній околицях міста 21 і 22 березня.

22 березня український Генштаб повідомив, що наступальний потенціал російських військ у районі Бахмута знижується, а українські офіційні особи раніше повідомляли про зменшення бойових зіткнень у самому місті останніми днями.

21 березня речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що російські та українські війська продовжують надавати пріоритет операціям навколо Бахмута і що російські війська можуть спробувати провести ще один наступ, можливо, у багатьох різних напрямках.

Міністерство оборони Сполученого Королівства оцінило, що російські сили, ймовірно, втрачають силу в районі Бахмута, оскільки МО Росії передислокує підрозділи на інші напрямки.

“Зараз російські війська нарощують темпи наступальних дій навколо Авдіївки з метою оточити населений пункт, і не виключено, що російські війська роблять це за рахунок дій навколо Бахмута та загальмованого наступу в районі Вугледара”, – зазначили фахівці ISW.

Експерти також зауважили, що нещодавно російські військові 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) заявили про те, що їх перекидають у район Вугледара для атаки.

Водночас 21 березня один з російських мілблогерів повідомив, що підрозділи 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади діють на Авдіївському напрямку.

“Ця очевидна зміна дислокації — якщо вона не є результатом неправдивих повідомлень Росії — можливо, вказує на те, що російські війська віддали пріоритет інтенсифікації операцій навколо Авдіївки, а не поновленню наступу на Вугледар”, – зауважили аналітики.

В ISW додали, що війська РФ, імовірно, стягують більше сил до Авдіївки, що може дозволити їм збільшити темпи наступу. Однак 22 березня не було підтверджень, що окупанти почали атаки у цьому районі.

“ISW продовжує оцінювати, що просування Росії може спонукати українські сили відійти з Бахмута та/або Авдіївки, хоча і те, і інше наразі малоймовірно. Російські війська можуть почати або посилити наступальні операції на нових напрямках, але ці операції, ймовірно, не дадуть відчутних результатів, оскільки загальний російський весняний наступ продовжує наближатися до кульмінації”, – резюмували експерти.