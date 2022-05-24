Про це повідомляють у Генеральному штабу Збройних сил України.
Зазначається, що росіяни стягнули до кордону Білорусі з Україною Оперативно-тактичний ракетний комплекс “Іскандер-М”.
ОТРК розміщено у Брестській області за 50 км від українського кордону.
“Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої Держави з території Республіки Білорусь”, – наголосили у Генштабі
Варто зауважити, що ракетні обстріли України з території Білорусі були зафіксовані з перших днів повномасштабного вторгнення.
Однак згодом повідомлялось, що РФ вивезла з Білорусі більшу частину свого озброєння.
- Нагадаємо, присутність білоруських військових біля кордону може стримати українських захисників від підтримки Донбасу. Білорусь раніше оголосила про розгортання сил спеціальних операцій уздовж кордону.