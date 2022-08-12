Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у тимчасово окупованому росіянами місті зростає рівень смертності серед населення, а сім'ї військових РФ терміново виїхали з узбережжя, від с. Мелекіне до с. Б. Коса, після нещодавніх вибухів на аеродромі в окупованому Криму.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За інформацією Андрющенка, в окупованому місті скрізь можна побачити черги. За його словами, Маріуполь став справжньою реконструкцією СРСР, адже черги навіть біля входів до магазинів.

Також він повідомив, що у районі Старого Криму сталась стрілянина. Окупанти із так званої “ДНР” збили коптер російських окупантів, що свідчить про погану координацію окупантів між собою.

До маріупольського порту ще не зайшов жоден паром. попри обіцянки окупантів.

Також, за його даними, всі сім’ї військових окупантів після вибухів у Криму терміново залишили узбережжя – від с. Мелекіне до с. Б. Коса.

“При тому у гауляйтера Іващенка кількість охоронців зросла з 4 до 7. Страх панує серед колаборантів та верхівки маріупольских окупантів. І це – хороша новина”, – зауважив Андрющенко.

За тиждень у місті зафіксували ще 14 випадків кишкової інфекції. Минулого тижня таких було 17.

“Можна казати про наявність перших прямих ознак епідемічного розповсюдження інфекційної хвороби”, – написав він.

Також за тиждень у Маріуполі померло (згідно з даними реєстрації моргу) 178 осіб. Причини смерті – “природні”, як стверджують окупанти. Зі 178 осіб 43 померло у медзакладах. Рівень смертності продовжує зростати, резюмував Петро Андрющенко.